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Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

Неділя, 13 грудня 2020, 11:38
Фото з сайту ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає голів фракцій на нараду 14 грудня.

Джерело: народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, речник Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Завтра на 10:00 голів фракцій знову збирає спікер. Спасибі хоч не о 6:30, як він любить)".

Деталі: Железняк додав, що у порядку денному ймовірно будуть:

  • готовність бюджету на 2021 рік,
  • порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу,
  • кадрові призначення,
  • графік роботи Ради під час січневого локдауна.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитробюджет


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