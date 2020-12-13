Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду
Неділя, 13 грудня 2020, 10:38
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає голів фракцій на нараду 14 грудня.
Джерело: народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, речник Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Завтра на 10:00 голів фракцій знову збирає спікер. Спасибі хоч не о 6:30, як він любить)".
Деталі: Железняк додав, що у порядку денному ймовірно будуть:
- готовність бюджету на 2021 рік,
- порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу,
- кадрові призначення,
- графік роботи Ради під час січневого локдауна.
Передісторія:
- 9 грудня спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.
Українська правда