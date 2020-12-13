Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание – депутат
Воскресенье, 13 декабря 2020, 11:38
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сзывает глав фракцый на совещение 14 декабря.
Источник: народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер. Спасибо хоть не в 6:30, как он любит)".
Детали: По словам Железняка, в повестке дня скорее всего будут:
- готовность бюджета на 2021 год,
- порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом),
- кадровые назначения,
- график работы Рады во время январского локдауна.
Украинская правда