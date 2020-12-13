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Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание – депутат

Воскресенье, 13 декабря 2020, 11:38

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сзывает глав фракцый на совещение 14 декабря.

Источник: народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер. Спасибо хоть не в 6:30, как он любит)".

Детали: По словам Железняка, в повестке дня скорее всего будут:

  • готовность бюджета на 2021 год,
  • порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом),
  • кадровые назначения,
  • график работы Рады во время январского локдауна.


 

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрийбюджет


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