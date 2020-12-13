Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание
Воскресенье, 13 декабря 2020, 10:38
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сзывает глав фракцый на совещение 14 декабря.
Источник: народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер. Спасибо хоть не в 6:30, как он любит)".
Детали: Железняк добавил, что в повестке дня вероятно будут:
- готовность бюджета на 2021 год,
- порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса,
- кадровые назначения,
- график работы Рады во время январского локдауна.
Предыстория:
- 9 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.
Украинская правда