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Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание

Воскресенье, 13 декабря 2020, 10:38
Разумков внезапно созвал глав фракций на совещание
Фото с сайта ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сзывает глав фракцый на совещение 14 декабря.

Источник: народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер. Спасибо хоть не в 6:30, как он любит)".

Детали: Железняк добавил, что в повестке дня вероятно будут:

  • готовность бюджета на 2021 год,
  • порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса,
  • кадровые назначения,
  • график работы Рады во время январского локдауна.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрийбюджет
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