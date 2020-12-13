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Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями у провокаціях

Неділя, 13 грудня 2020, 12:44
Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями у провокаціях

Азербайджан заявляє, що у Ходжавендского району залишилися формування Вірменії, які відновили провокації. Натомість Вірменія повідомляє, що азербайджанська сторона влаштувала атаку "на лінії зіткнення Арцаха і Азербайджану".

Джерело: Служба держбезпеки і міноборони Азербайджану, пресслужба міністерства закордонних справ Вірменії

Міноборони Азербайджану: "26 листопада 2020 року у звільненому від окупації селі Сур Ходжавендського району в результаті раптового нападу вірмен на військовослужбовців Міноборони були вбиті 3 військовослужбовців, 2 отримали поранення.

8 грудня під час проведення робіт по встановленню обладнання зв'язку та передавального обладнання поблизу селища Гадрут цього району загинув 1 військовослужбовець і був важко поранений співробітник компанії Azercell".

Деталі: Відзначається, що Азербайджан вирішив провести на цій території антитерористичну операцію.

Азербайджанська сторона заявила, що у лісистій місцевості північно-західній частині селища Гадрут Ходжавендського району залишилися деякі вірменські військові, які "заблукали".

Для їх виведення з території вірменська сторона звернулася до командування миротворчих сил Росії. Відзначається, що російські миротворці, які прибули на цю територію, за допомогою гучномовців звернулися до вірменських військових і заявили що вжили всі необхідні заходи для їх евакуації.

В Азербайджані заявляють, що ці вірменські формування не покинули територію, а навпаки, створили бойові позиції і почали здійснювали провокації.

МЗС Вірменії: "11 грудня близько 20:40, скориставшись тим фактом, що в цій частині республіки Арцах миротворчі сили не розміщені, спецпідрозділ збройних сил Азербайджану влаштував атаку на лінії зіткнення Арцаха і Азербайджану в районі населених пунктів Хін Таглар і Хцаберд Гадрутского району, в результаті чого 6 військовослужбовців армії оборони отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості".

У Вірменії додали, що Азербайджан продовжив "провокаційні дії" у неділю в напрямку населених пунктів Мец Шен і Хін Шен Гадрутского району.

Що було раніше: Міноборони Азербайджану заявило, що вірменська сторона вчинила провокаційні дії, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар - Хцаберд у Нагірному Карабаху. 

Передісторія:

  • У ніч на 10 листопада було оголошено про припинення вогню в Нагірному Карабаху, про яке домовились лідери Азербайджану, Вірменії та Росії. 
  • У Вірменії багато хто сприйняв угоду як капітуляцію. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.
  • Туреччина після цього заявила, що домовилася з Росією про спільний моніторинг дотримання режиму тиші у Карабаху та анонсувала спорудження центру спільного контролю

Українська правда

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Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабах
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