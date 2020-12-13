Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в провокациях

Азербайджан заявляет, что в Ходжавендском районе остались формирования Армении, которые восстановили провокации. В отместку Армения сообщает, что азербайджанская сторона устроила атаку "на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана".

Источник: Служба госбезопасности и Минобороны Азербайджана, пресс-служба министерства иностранных дел Армении

Минобороны Азербайджана: "26 ноября 2020 года в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, несущих службу на этой территории, были убиты 3 наших военнослужащих, 2 получили ранения.

8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передающего оборудования вблизи поселка Гадрут этого района погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell".

Детали: Отмечается, что Азербайджан решил провести на этой территории антитеррористическую операцию.

Азербайджанская сторона заявила, что в лесистой местности северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района остались некоторые армянские военные, которые "заблудились".

Для их вывода с территории армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил России. Отмечается, что российские миротворцы, которые прибыли на эту территорию, с помощью громкоговорителей обратились к армянским военных и заявили, что приняли все необходимые меры для их эвакуации.

В Азербайджане заявляют, что эти армянские формирование не покинули территорию, а наоборот, создали боевые позиции и начали осуществляли провокации.

МИД Армении: "11 декабря около 20:40, воспользовавшись тем фактом, что в этой части Республики Арцах миротворческие силы не размещены, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района, в результате чего шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести".

В Армении добавили, что Азербайджан продолжил "провокационные действия" в воскресенье в направлении населенных пунктов Мец Шен и Хин Шен Гадрутского района.

Что предшествовало: Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар - Хцаберд в Нагорном Карабахе.

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