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С главной елки страны сняли шляпу

Воскресенье, 13 декабря 2020, 12:59
С главной елки страны сняли шляпу

В Киеве сняли шляпу с главной елки страны и заменят ее на традиционную звезду в канун Святого Николая.

Источник: Facebook-страница организатора новогоднего действа в столице Folk Ukraine

Прямая речь: "Новогодне-рождественские праздники мы должны встречать в радости, мире и семейном уюте.

Утром шляпу мы сняли, а на ее месте в канун Святого Николая засияет волшебная звезда".

Что было раньше: В комментарии УП организаторы уточнили, что шляпу заменят звездой на все время, и замены ее на шляпу уже не будет.

Заменить шляпу решили после критики в соцсетях и ПЦУ.

Шляпа, установленная на елке на Софийской площади в Киеве, символизировала сказку и была ориентирована на детей. Организаторы в этом году выбрали тематикой новогоднего действа "Сказочный лес".

 
фото: FB Ивана Сидора 
 
фото: FB Ивана Сидора 

Украинская правда

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Темы: Киевпразднования
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