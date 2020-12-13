ООС: у неділю вже 5 порушень "тиші"
Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру.
З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку.
Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.
Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає".
Деталі: Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.