ООС: у неділю вже 5 порушень "тиші"

Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру.

З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку.

Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.

Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає".

Деталі: Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.