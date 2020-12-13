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ООС: у неділю вже 5 порушень "тиші"

Неділя, 13 грудня 2020, 16:46
ООС: у неділю вже 5 порушень тиші

Від початку доби у неділю на Донбасі зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру.

З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку.

Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.

Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає".

Деталі: Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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