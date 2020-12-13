ООС: в воскресенье уже 5 нарушений "тишины"
С начала суток в воскресенье на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра.
Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, что на приморском направлении.
Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы.
Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".
Детали: О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.