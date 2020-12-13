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Із Києва вирушив перший поїзд до Авдіївки

Неділя, 13 грудня 2020, 19:03
Із Києва вирушив перший поїзд до Авдіївки
t.me/vladyslavkryklii/

У неділю ввечері з Києва вирушив перший потяг до Авдіївки, який курсуватиме щоденно.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Дослівно: "Сьогодні о 19:19 з Києва відправився перший потяг "Маяк" до Авдіївки. Раніше цей поїзд прямував лише до станції Покровськ, тепер маршрут продовжено. У складі – купейні та плацкартні вагони".

Деталі: Поїзд курсуватиме з Києва до Авдіївки та у зворотному напрямку щоденно і зупинятиметься на станціях: Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інші.

Українська правда

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Теми: залізницяАвдіївка
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