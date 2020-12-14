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Тестувань на COVID роблять менше, Степанов пояснив чому 

Понеділок, 14 грудня 2020, 09:55

В Україні стали робити менше тестів на виявлення COVID-19, саме тому Міністерство охорони здоров'я розширює перелік симптомів, при яких тестування робитимуть безкоштовно.  

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 14 грудня 

Пряма мова: "На минулому тижні було виявлено 78 719 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Позаминулого тижня було 89 322 випадки. 

На минулому тижні було зроблено методом ПЛР 244 391 тестування – це менше, ніж було на позаминулому тижні, де було 279 189. 

У лікарнях на госпіталізації у нас на сьогодні перебувають 27 393 пацієнти проти 28 163 пацієнтів, які були позаминулого тижня,

Мушу роз'яснити, тому що зараз багато людей говорять про кількість тестувань, маніпуляції зі статистикою і таке інше. В нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм у нас був. 

Ми відразу, як тільки побачили зменшення кількості звернень, ми одразу змінили підходи до тестування: зараз у нас необхідно тестувати будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести – тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей. 

На завтра буде відповідний роз’яснювальний алгоритм: як люди можуть протестуватися, у тому числі й контактні хворі – в який спосіб, де саме вони можуть зробити тести. Для того, щоб у нас збільшувалася кількість тестувань і, відповідно, більше верифікувати наших (хворих) громадян і контактних хворих. Потужності наших лабораторій ми суттєво збільшили, нам треба розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування".

Деталі: За словами Степанова, зміни алгоритму означають, що збільшиться кількість людей, яких "держава буде безкоштовно тестувати" на COVID-19. Тепер тестуватимуть усіх людей із ознаками ГРЗ, адже "симптоми коронавірусної хвороби відрізняються від одного хворого до іншого".

Міністр також зазначив, що кількість людей у стаціонарах не збільшується – і це вказує на стабілізацію ситуації з епідемією, в тому числі завдяки "карантину вихідного дня".

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСтепановМОЗ


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