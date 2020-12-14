В воскресенье COVID подтвердили 6 451 украинцу, госпитализировали 1 895 больных

В воскресенье 13 декабря в Украине зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, за эти сутки выздоровели 5 154 человека, однако в больницы попали 1 895 больных, а 93 пациентов с коронавирусом умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Среди новых больных: 355 детей и 215 медработников.