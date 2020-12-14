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В воскресенье COVID подтвердили 6 451 украинцу, госпитализировали 1 895 больных

Понедельник, 14 декабря 2020, 07:16
В воскресенье COVID подтвердили 6 451 украинцу, госпитализировали 1 895 больных
УП

В воскресенье 13 декабря в Украине зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, за эти сутки выздоровели 5 154 человека, однако в больницы попали 1 895 больных, а 93 пациентов с коронавирусом умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, Украинская правда

Детали: По сравнению с прошлым воскресеньем, 13 декабря в Украине сделали на 7 920 тестов на коронавирус меньше (ПЦР методом – на 7 388 тестирований меньше), а именно: за минувшие сутки в Украине было проведено 25 582 тестирований: методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 5 089. Недельное количество тестирований тоже уменьшилось.

При этом количество новых случаев уменьшилось, а количество госпитализаций выросло, ведь за сутки 6 декабря коронавирусную болезнь подтвердили 8 641 человеку, госпитализировали 1 037 человек. Следует учитывать, что подтвержденные случаи – это результаты тестирования в предыдущие дни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки, 13 декабря, зарегистрировано в г. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

 

Среди новых больных: 355 детей и 215 медработников.

За все время пандемии в Украине коронавирус SARS CoV 2 обнаружили у 900 666 человек, из них 506 718 человек выздоровели, а 15 247 заболевших скончались.

В целом с марта методом ПЦР сделали уже 5 052 686 тестирований.

Напомним: 13 декабря Украина по количеству новых случаев COVID-19 была на 12 месте в мире и 6 месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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