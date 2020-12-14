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Разумков прокоментував включення до санкційного списку РФ: Риторичне питання

Понеділок, 14 грудня 2020, 13:44

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков каже, що включення його до санкційного списку Російської Федерації не вплине на його діяльність.

Джерело: Разумков на брифінгу в парламенті 14 грудня

Пряма мова: "Щодо внесення в санкційний список моя позиція наступна: я працював, працюю і буду працювати на користь держави Україна як голова Верховної Ради. І якщо навіть я не буду головою Верховної Ради, це на мою позицію впливати абсолютно не буде, тим більше, що жодними внесеннями в санкційні, чи якісь інші списки, на це точно не можна змінити...

Для мене це таке риторичне питання - не було бізнесу, не було коштів, не було будь-якої нерухомості в Російській Федерації, я не планую її там купувати, тому виключно з організаційно-фінансової точки зору ці санкції жодним планом на мене не вплинуть".

Що передувало: 11 грудня стало відомо, що уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер і перший віцеспікер Верховної Ради, а також депутати від "Слуги народу".

Валентина Романенко, УП


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