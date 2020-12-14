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Разумков прокомментировал включение в санкционный список РФ: Риторический вопрос

Понедельник, 14 декабря 2020, 13:44

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорит, что включение его в санкционный список Российской Федерации не повлияет на его деятельность.

Источник: Разумков на брифинге в парламенте 14 декабря

Прямая речь: "О внесении в санкционный список моя позиция следующая: я работал, работаю и буду работать в интересах государства Украина как председатель Верховной Рады. И если даже я не буду председателем Верховной Рады, это на мою позицию влиять совершенно не будет, тем более, что никакими внесениями в санкционные, или какие-то другие списки, на это точно нельзя изменить...

Для меня это такой риторический вопрос - у меня не было бизнеса, не было средств, не было каких-либо недвижимости в Российской Федерации, я не планирую ее там покупать, потому исключительно с организационно-финансовой точки зрения эти санкции никоим планом на меня не повлияют".

Что предшествовало: 11 декабря стало известно, что правительство России расширило список санкций против Украины, в который попали спикер и первый вице-спикер Верховной Рады, а также депутаты от "Слуги народа".

Валентина Романенко, УП
Темы: Разумков Дмитрийсанкции


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