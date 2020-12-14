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Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

Понеділок, 14 грудня 2020, 15:46
Уряд ввів нові карантинні обмеження з 19 грудня

З 19 грудня в Україні дещо зміняться обмеження в роботі закладів харчування, проведенні масових заходів в закладах освіти і приміщенні церков. 

Джерело: Повідомлення Кабміну

Деталі: Нові обмеження забороняють:

  • Проведення в закладах освіти масових заходів за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.
  • Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування публічних подій. 
  • Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 кв. метрів.
  • Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.
  • Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
 

Також в Кабміні наголосили, що зберігається низка заборон, що раніше діяли у "помаранчевій зоні".

Передісторія: 9 грудня Кабмін анонсував повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ, проте відповідна постанова поки не прийнята.

Також уряд продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкарантин
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