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Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

Понедельник, 14 декабря 2020, 16:46

С 19 декабря в Украине немного изменятся ограничения в работе учреждений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.

Источник: Сообщение Кабмина

Детали: Новые ограничения запрещают:

  • Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
  • Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания публичных событий.
  • Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
  • Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
  • Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
 

Также в Кабмине отметили, что сохраняется ряд запретов, ранее действовавшие в "оранжевой зоне".

Предыстория: 9 декабря Кабмин анонсировал полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ, однако соответствующее постановление пока не принято.

Также правительство продолжило общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкарантин


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