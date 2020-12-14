Печерский суд решил забрать у НАБУ дело, где фигурирует заместитель Ермака Татаров
Понедельник, 14 декабря 2020, 17:52
Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.
Источник: "Слидство.Инфо", которое ссылается на постановление суда от 14 декабря
Детали: Решение принял судья Сергей Вовк. В суд обратился с соответствующим иском адвокат одного из подозреваемых по этому делу.
По его мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, поэтому НАБУ расследовать это уголовное производство не может.
Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генеральную прокурорку Ирину Венедиктову забрать дело в НАБУ и передать ее в Главное следственное управление Государственного бюро расследований.
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
- Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".