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Печерский суд решил забрать у НАБУ дело, где фигурирует заместитель Ермака Татаров

Понедельник, 14 декабря 2020, 17:52

Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Источник: "Слидство.Инфо", которое ссылается на постановление суда от 14 декабря

Детали: Решение принял судья Сергей Вовк. В суд обратился с соответствующим иском адвокат одного из подозреваемых по этому делу.

По его мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, поэтому НАБУ расследовать это уголовное производство не может.

Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генеральную прокурорку Ирину Венедиктову забрать дело в НАБУ и передать ее в Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
  • Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Темы: ТатаровОфис генпрокурораОфис президента


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