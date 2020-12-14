Печерский суд решил забрать у НАБУ дело, где фигурирует заместитель Ермака Татаров

Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Источник: "Слидство.Инфо", которое ссылается на постановление суда от 14 декабря

Детали: Решение принял судья Сергей Вовк. В суд обратился с соответствующим иском адвокат одного из подозреваемых по этому делу.

По его мнению, сейчас якобы существует нарушение подследственности, поэтому НАБУ расследовать это уголовное производство не может.

Судья Вовк согласился с адвокатом и обязал генеральную прокурорку Ирину Венедиктову забрать дело в НАБУ и передать ее в Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

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