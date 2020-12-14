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Поліція відкрила справу через провокативний напис на Закарпатті

Понеділок, 14 грудня 2020, 17:19
Поліція відкрила справу через провокативний напис на Закарпатті

Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян через провокаційний   напис на будівлі сільради.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У селі Пийтерфолво на Виноградівщині на фасаді сільської ради  невідомі зробили напис провокативного характеру.

Правоохоронцям повідомив про нього сільський голова.

Як свідчить фото, що з’явилося в соцмережах, на стіні невідомі написали "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор".

Дослівно: "На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до події. 

За фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі".

Передісторія:

  • На початку грудня на Закарпатті виявили кілька провокацій з погрозами на адресу громадян України угорського походження. Зокрема в Інтернеті з’явилося відео, на якому невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора "Правого сектора", погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.
  • За прояви ксенофобії у Закарпатській області поліція розпочала кілька кримінальних проваджень.
  • Очільник МВС Арсен Аваков заявив, що українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які під личиною патріотів несуть загрозу її громадянам.

Українська правда

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Теми: Закарпаттяпровокації
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