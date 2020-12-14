Поліція відкрила справу через провокативний напис на Закарпатті

Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян через провокаційний напис на будівлі сільради.

Джерело: Нацполіція

Деталі: У селі Пийтерфолво на Виноградівщині на фасаді сільської ради невідомі зробили напис провокативного характеру.

Правоохоронцям повідомив про нього сільський голова.

Як свідчить фото, що з’явилося в соцмережах, на стіні невідомі написали "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор".

Дослівно: "На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до події.

За фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі".

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