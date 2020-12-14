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Полиция открыла дело за провокационную надпись на Закарпатье

Понедельник, 14 декабря 2020, 18:19

Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по факту нарушения равноправия граждан из-за провокационной надписи на здании сельсовета.

Источник: Нацполиция

Детали: В селе Пийтерфолво Виноградовского района на фасаде сельского совета неизвестные сделали надпись провокационного характера.

Правоохранителям сообщил о ней председатель сельсовета.

Как показывает фото, появившееся в соцсетях, на стене неизвестные написали "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".

Дословно: "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию.

По факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы".

Предыстория:

  • В начале декабря на Закарпатье обнаружили несколько провокаций с угрозами в адрес граждан Украины венгерского происхождения. В частности, в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в черной маске на фоне вроде указателя города Берегово и флага "Правого сектора" грозит венграм, которые имеют двойное гражданство.
  • За проявления ксенофобии в Закарпатской области полиция открыла несколько уголовных производств.
  • Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые под личиной патриотов несут угрозу ее гражданам.

Украинская правда
Темы: Закарпатьепровокации


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