Полиция открыла дело за провокационную надпись на Закарпатье

Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по факту нарушения равноправия граждан из-за провокационной надписи на здании сельсовета.

Источник: Нацполиция

Детали: В селе Пийтерфолво Виноградовского района на фасаде сельского совета неизвестные сделали надпись провокационного характера.

Правоохранителям сообщил о ней председатель сельсовета.

Как показывает фото, появившееся в соцсетях, на стене неизвестные написали "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".

Дословно: "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию.

По факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы".

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