Полиция открыла дело за провокационную надпись на Закарпатье
Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по факту нарушения равноправия граждан из-за провокационной надписи на здании сельсовета.
Источник: Нацполиция
Детали: В селе Пийтерфолво Виноградовского района на фасаде сельского совета неизвестные сделали надпись провокационного характера.
Правоохранителям сообщил о ней председатель сельсовета.
Как показывает фото, появившееся в соцсетях, на стене неизвестные написали "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор".
Дословно: "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию.
По факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы".
Предыстория:
- В начале декабря на Закарпатье обнаружили несколько провокаций с угрозами в адрес граждан Украины венгерского происхождения. В частности, в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в черной маске на фоне вроде указателя города Берегово и флага "Правого сектора" грозит венграм, которые имеют двойное гражданство.
- За проявления ксенофобии в Закарпатской области полиция открыла несколько уголовных производств.
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые под личиной патриотов несут угрозу ее гражданам.