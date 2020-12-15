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Світ перетнув межу у 73 млн випадків коронавірусу

Вівторок, 15 грудня 2020, 06:41

Станом на початок доби 15 грудня у світі виявили майже 73,2 млн випадків коронавірусу. За минулу добу кількість нових хворих зросла на майже 530 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, станом на 14 грудня найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у США – близько 200 тисяч. Наступною йде Туреччина, де різко зросла кількість позитивних результатів, зокрема через зміну системи тестування на COVID-19.

У Бразилії та Росії зареєстрували майже однакову кількість нових хворих. 

Україна, де після вихідних значно зменшилось число виявлених хворих та проведених тестів, опинилась на 16 місці серед країн світу за добовою захворюваністю на коронавірус.

За цей же час у світі померли 8529 хворих. Майже у три рази більше ніж в Бразилії летальних випадків констатували у США.

 

Загалом пандемія вже забрала життя 1 мільйона 627 тисяч хворих. Змогли одужати від хвороби 51,3 мільйона осіб. Наразі лікуються 20,2 мільйона людей.

Знати більше: COVID-19 в Україна та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірус


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