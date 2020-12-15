Мир пересек черту в 73 млн случаев коронавируса
По состоянию на начало суток 15 декабря в мире обнаружили почти 73,2 миллиона случаев коронавируса. За минувшие сутки количество новых больных возросло почти на 530 тысяч.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, по состоянию на 14 декабря больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в США – около 200 тысяч. Следующей идет Турция, где резко возросло количество положительных результатов, в частности из-за изменения системы тестирования на COVID-19.
В Бразилии и России зарегистрировали почти одинаковое количество новых больных.
Украина, где после выходных значительно уменьшилось число выявленных больных и проведенных тестов, оказалась на 16 месте среди стран мира по суточной заболеваемостью коронавирусом.
За это же время в мире умерли 8529 больных. Почти в три раза больше чем в Бразилии летальных случаев констатировали в США.
В общем пандемия уже унесла жизни 1 миллиона 627 тысяч больных. Смогли выздороветь от болезни 51,3 миллиона человек. Сейчас лечатся 20,2 миллиона человек.
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Напомним:
- В воскресенье 13 декабря в Украине зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, за эти сутки выздоровели 5 154 человека, однако в больницы попали 1 895 больных, а 93 пациентов с коронавирусом умерли.
- 13 декабря Украина по количеству новых случаев COVID-19 была на 12 месте в мире и 6 месте в Европе.