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Мир пересек черту в 73 млн случаев коронавируса

Вторник, 15 декабря 2020, 05:41
Мир пересек черту в 73 млн случаев коронавируса

По состоянию на начало суток 15 декабря в мире обнаружили почти 73,2 миллиона случаев коронавируса. За минувшие сутки количество новых больных возросло почти на 530 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, по состоянию на 14 декабря больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в США – около 200 тысяч. Следующей идет Турция, где резко возросло количество положительных результатов, в частности из-за изменения системы тестирования на COVID-19.

В Бразилии и России зарегистрировали почти одинаковое количество новых больных.

Украина, где после выходных значительно уменьшилось число выявленных больных и проведенных тестов, оказалась на 16 месте среди стран мира по суточной заболеваемостью коронавирусом.

За это же время в мире умерли 8529 больных. Почти в три раза больше чем в Бразилии летальных случаев констатировали в США.

 

В общем пандемия уже унесла жизни 1 миллиона 627 тысяч больных. Смогли выздороветь от болезни 51,3 миллиона человек. Сейчас лечатся 20,2 миллиона человек. 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус
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