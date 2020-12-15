Путін нарешті привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
Президент Росії Володимир Путін привітав обраного президента США Джозефа Байдена з перемогою на виборах і заявив, що готовий до взаємодії.
Джерело: сайт Кремля з посиланням на вітальну телеграму
Пряма мова Путіна: "Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з вами".
Деталі: Відзначається, що в телеграмі Путін побажав обраному президенту всіляких гараздів.
Він також висловив упевненість, що Росія і США, які несуть "особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність", можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ.
За словами Путіна, російсько-американське співробітництво, засноване на принципах "рівноправності і взаємної поваги", відповідало б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства.
Передісторія:
- 14 грудня члени Колегії виборників від усіх штатів країни затвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Усі голоси були віддані так, як і планувалося, – 306 за Байдена із необхідних для перемоги 270, та 232 за Дональда Трампа.
- Наступним етапом в офіційній процедурі є підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня. Після цього 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента.
- Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.
- Очільники низки країн і папа Римський привітали Байдена ще на початку листопада, у Кремлі тоді зазначили, що ще рано вітати нового президента США.