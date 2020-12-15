Путін нарешті привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів

Президент Росії Володимир Путін привітав обраного президента США Джозефа Байдена з перемогою на виборах і заявив, що готовий до взаємодії.

Джерело: сайт Кремля з посиланням на вітальну телеграму

Пряма мова Путіна: "Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з вами".

Деталі: Відзначається, що в телеграмі Путін побажав обраному президенту всіляких гараздів.

Він також висловив упевненість, що Росія і США, які несуть "особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність", можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ.

За словами Путіна, російсько-американське співробітництво, засноване на принципах "рівноправності і взаємної поваги", відповідало б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства.

Передісторія: