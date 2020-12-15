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Путін нарешті привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів

Вівторок, 15 грудня 2020, 08:41
Путін нарешті привітав Байдена: Готовий до взаємодії і контактів
Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін привітав обраного президента США Джозефа Байдена з перемогою на виборах і заявив, що готовий до взаємодії.

Джерело: сайт Кремля з посиланням на вітальну телеграму

Пряма мова Путіна: "Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з вами".

Деталі: Відзначається, що в телеграмі Путін побажав обраному президенту всіляких гараздів.

Він також висловив упевненість, що Росія і США, які несуть "особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність", можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ.

За словами Путіна, російсько-американське співробітництво, засноване на принципах "рівноправності і взаємної поваги", відповідало б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства.

Передісторія: 

  • 14 грудня члени Колегії виборників від усіх штатів країни затвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Усі голоси були віддані так, як і планувалося,  306 за Байдена із необхідних для перемоги 270, та 232 за Дональда Трампа.
  • Наступним етапом в офіційній процедурі є підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня. Після цього 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента. 
  • Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.
  • Очільники низки країн і папа Римський привітали Байдена ще на початку листопада, у Кремлі тоді зазначили, що ще рано вітати нового президента США.

Українська правда
Теми: РосіяПутінСШАБайден
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