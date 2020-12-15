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Путин наконец поздравил Байдена: Готов к взаимодействию и контактам

Вторник, 15 декабря 2020, 08:41
Путин наконец поздравил Байдена: Готов к взаимодействию и контактам
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джозефа Байдена с победой на выборах и заявил, что готов к взаимодействию.

Источник: сайт Кремля со ссылкой на поздравительную телеграмму  

Прямая речь Путина: "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами".

Детали: Отмечается, что в телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов.

Он также выразил уверенность, что Россия и США, несущие "особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

По словам Путина, российско-американское сотрудничество, основанное на принципах "равноправия и взаимного уважения", отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

Предыстория: 

  • 14 декабря члены Коллегии выборщиков от всех штатов страны утвердили победу Джо Байдена на выборах. Все голоса были отданы так, как и планировалось,  306 за Байдена из необходимых для победы 270, и 232 за Дональда Трампа.
  • Следующим этапом в официальной процедуре является подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января. После этого 20 января состоится инаугурация избранного президента.
  • Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.
  • Руководители ряда стран и папа Римский поздравили Байдена еще в начале ноября, в Кремле тогда отметили, что еще рано поздравлять нового президента США.

Украинская правда

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Темы: РосcияПутинСШАБайден
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