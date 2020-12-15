Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путин поздравил Байдена: Готов к взаимодействию и контактам

Вторник, 15 декабря 2020, 09:41
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джозефа Байдена с победой на выборах и заявил, что готов к взаимодействию.

Источник: сайт Кремля со ссылкой на поздравительную телеграмму  

Прямая речь Путина: "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами".

Детали: Отмечается, что в телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов.

Он также выразил уверенность, что Россия и США, несущие "особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

По словам Путина, российско-американское сотрудничество, основанное на принципах "равноправия и взаимного уважения", отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

Предыстория: 

  • 14 декабря члены Коллегии выборщиков от всех штатов страны утвердили победу Джо Байдена на выборах. Все голоса были отданы так, как и планировалось,  306 за Байдена из необходимых для победы 270, и 232 за Дональда Трампа.
  • Следующим этапом в официальной процедуре является подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января. После этого 20 января состоится инаугурация избранного президента.
  • Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

Украинская правда
Темы: РосcияПутинСШАБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ

Коллегия выборщиков поддержала Байдена на выборах

Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой

Комитет поддержал Бюджет-2021

Новости 14 декабря: новые карантинные ограничения, увеличение количества тестирований

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

Все новости...
Росcия
Навальный – о покушении на него: Путин управляет этой ситуацией
Украина в ОБСЕ подробно рассказала, как РФ милитаризует Крым
Российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США – Reuters
Последние новости
10:36
Степанов назвал причину, по которой могут вырасти показатели заболеваемости COVID-19
10:35
"ГарПок" может потерять 2,6 миллиона долларов в международном арбитраже из-за "зеленой" энергетики
10:33
Хакеры похитили данные Moderna во время атаки на агентство ЕС
10:28
Навальный – о покушении на него: Путин управляет этой ситуацией
10:28
В Германии задержали еще одного подозреваемого в "ограблении века"
09:59
Государство должно вакцинировать от COVID-19 бесплатно почти 21 млн человек - МОЗ
09:51
Степанов – нардепам: Избавьтесь от инфантильности, медицинская система под угрозой
09:41
Путин наконец поздравил Байдена: Готов к взаимодействию и контактам
09:10
Байден после голосования Коллегии выборщиков заявил о "победе демократии" и призвал к единству
08:30
От COVID в понедельник выздоровели вдвое больше людей, чем заболели – МОЗ
Все новости...