Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джозефа Байдена с победой на выборах и заявил, что готов к взаимодействию.

Источник: сайт Кремля со ссылкой на поздравительную телеграмму

Прямая речь Путина: "Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами".

Детали: Отмечается, что в телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов.

Он также выразил уверенность, что Россия и США, несущие "особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир.

По словам Путина, российско-американское сотрудничество, основанное на принципах "равноправия и взаимного уважения", отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

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