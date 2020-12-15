Ситник не готовий віддавати справу Татарова до ДБР

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не готовий передати справу, у якій фігурує заступник глави Офісу президента Олег Татаров, до Держбюро розслідувань.

Джерело: директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "zn.ua"

Пряма мова: "Буквально вчора суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник глави ОПУ Олег Татаров, із НАБУ до ДБР.

Таким чином суд втручається в дискреційні повноваження генерального прокурора. Адвокат Вовка просто йде в суд і вимагає забрати справу в НАБУ, бо буцім у нас спір за справу з ДБР. Але ніякого спору немає. І навіть якби був, то вирішувати його має право тільки генпрокурор, а не Печерський суд".

Деталі: За його словами, НАБУ не готове віддавати справу Татарова до ДБР, але генпрокурор має "законне право прийняти таке рішення".

Ситник не виключає, що в Офісі генпрокурора можуть прийняти рішення не на користь НАБУ.

При цьому він зазначив, що важко сказати на чиїй стороні у цьому випадку буде генпрокурор Ірина Венедіктова.

Ситник повідомив, що у справі розкрадання майна Нацгвардії забудовник Максим Микитась уже відшкодував 50 мільйонів збитків із 80 необхідних.

Також ще у двох підозрюваних є угоди зі слідством, які підтверджені судом.

Директор НАБУ додав, що САП готує апеляцію на рішення судді Вовка про передачу справи до ДБР.

За його словами, НАБУ зробить усе можливе для того, щоб вручити підозру Татарову.

Що було раніше: У НАБУ вважають, що рішення Печерського суду суперечить закону. Адже розслідувати злочини, віднесені до підслідності НАБУ, може лише НАБУ, а ухвалювати судові рішення в них є виключною прерогативою Вищого антикорупційного суду.

Передісторія: