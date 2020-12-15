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Сытник не готов отдавать дело Татарова в ГБР

Вторник, 15 декабря 2020, 12:38

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не готов передать дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Госбюро расследований.

Источник: директор НАБУ Артем Сытник в интервью "zn.ua"

Прямая речь: "Буквально вчера судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель главы ОПУ Олег Татаров, с НАБУ в ГБР.

Таким образом суд вмешивается в дискреционные полномочия генерального прокурора. Адвокат Вовка просто идет в суд и требует забрать дело в НАБУ, так будто у нас спор за дело с ГБР. Но никакого спора нет. И даже если бы был, то решать его имеет право только генпрокурор, а не Печерский суд".

Детали: По его словам, НАБУ не готово отдавать дело Татарова ГБР, но генпрокурор имеет "законное право принять такое решение".

Сытник не исключает, что в Офисе генпрокурора могут принять решение не в пользу НАБУ.

При этом он отметил, что трудно сказать на чьей стороне в этом случае будет генпрокурор Ирина Венедиктова.

Сытник сообщил, что по делу хищения имущества Нацгвардии застройщик Максим Микитась уже возместил 50 млн убытков с 80 необходимых.

Также еще в двух подозреваемых есть сделки со следствием, которые подтверждены судом.

Директор НАБУ добавил, что САП готовит апелляцию на решение судьи Вовка о передаче дела в ГБР.

По его словам, НАБУ сделает все возможное для того, чтобы вручить подозрение Татарову.

Что было раньше: В НАБУ считают, что решение Печерского суда противоречит закону. Ведь расследовать преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может только НАБУ, а принимать судебные решения в них может исключительно Высший антикоррупционный суд.

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
  • Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
  • Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Темы: ТатаровГБРНАБУСытникВенедиктова


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