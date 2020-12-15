Полиция заявляет, что на Майдане пострадали около 40 правоохранителей
В пресс-службе полиции Киева заявили, что во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.
Источник: полиция Киева
Детали: Отмечается, что одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Еще около 40 - получили химические ожоги глаз.
В центре Киева проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем от площади Конституции до Майдана Незалежности.
Когда представители движения SaveФОП пытались установить военные палатки, возникла потасовка.
В полиции сообщили, что участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.
Что было раньше: 15 декабря под стенами Верховной Рады собрались представители движения SaveФОП. Частные предприниматели требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении карантина с 8 до 24 января.
Предыстория:
- 14 декабря под Радой протестовал малый бизнес.
- Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон.
- С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен в связи с карантином.