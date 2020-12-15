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Полиция заявляет, что на Майдане пострадали около 40 правоохранителей

Вторник, 15 декабря 2020, 14:51

В пресс-служба полиции Киева заявили, что во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.

Источник: полиция Киева

Детали: Отмечается, что одного полицейского во время толкотни ударили по голове, в результате чего он потерял сознание. Еще около 40 - получили химические ожоги глаз.

В центре Киева проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем от площади Конституции до Майдана Незалежности.

Когда представители движения SaveФОП пытались установить военные палатки, возникла потасовка.

В полиции сообщили, что участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

Что было раньше: 15 декабря под стенами Верховной Рады собрались представители движения SaveФОП. Частные предприниматели требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении карантина с 8 до 24 января.

Предыстория: 

  • 14 декабря под Радой протестовал малый бизнес.
  • Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке введения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон.
  • С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8 тысяч гривен в связи с карантином.

Украинская правда
Темы: КиевполицияМайданфоп


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