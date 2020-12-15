Путін дав орден своєму представнику в ТКГ

Путін нагородив Бориса Гризлова орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

Джерело: сайт Кремля, РБК

Деталі: Орден вручений за "видатні заслуги в зміцненні російської державності та реалізації зовнішньополітичного курсу Російської Федерації, значний внесок в розвиток оборонно-промислового комплексу країни та багаторічну сумлінну працю".

На сайті Кремля опублікували привітання Гризлова з 70-річчям.

Довідка: Гризлов - представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.