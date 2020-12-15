Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін дав орден своєму представнику в ТКГ

Вівторок, 15 грудня 2020, 18:18

Путін нагородив Бориса Гризлова орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

Джерело: сайт Кремля, РБК

Деталі: Орден вручений за "видатні заслуги в зміцненні російської державності та реалізації зовнішньополітичного курсу Російської Федерації, значний внесок в розвиток оборонно-промислового комплексу країни та багаторічну сумлінну працю".

На сайті Кремля опублікували привітання Гризлова з 70-річчям.

Довідка: Гризлов - представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Теми: ТКГПутіннагороди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
ТКГ
За планом "А": Україна в ТКГ бачить просування і анонсує зустріч "нормандських" радників 
Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі
Україна пояснила ОБСЄ ситуацію з двома травмованими на Донбасі
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...