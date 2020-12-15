Путін дав орден своєму представнику в ТКГ
Вівторок, 15 грудня 2020, 17:18
Путін нагородив Бориса Гризлова орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.
Деталі: Орден вручений за "видатні заслуги в зміцненні російської державності та реалізації зовнішньополітичного курсу Російської Федерації, значний внесок в розвиток оборонно-промислового комплексу країни та багаторічну сумлінну працю".
На сайті Кремля опублікували привітання Гризлова з 70-річчям.
Довідка: Гризлов - представник Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.