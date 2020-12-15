Путин дал орден своему представителю в ТКГ

Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Источник: сайт Кремля, РБК

Детали: Орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу".

На сайте Кремля опубликовали поздравление Грызлова с 70-летием.

Справка: Грызлов - представитель России в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.