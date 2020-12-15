Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Через падіння ліхтарів на Шулявському мосту силовики відкрили справу

Вівторок, 15 грудня 2020, 18:29

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом падіння електроопор на Шулявському шляхопроводі.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

15 грудня близько 15 години до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожих про те, що неподалік станції метро "Шулявська" впали будівельні опори шляхопроводу.

Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалих серед людей на щастя немає.

Що передувало: Через падіння одразу трьох стовпів освітлення на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, генпідрядник і мер столиці звернулися в поліцію

Українська правда
Теми: Київдорогипрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Київ
Шулявський міст знову втомився: Кличко відреагував на падіння ліхтарів
На Шулявському мосту "втомилися" і впали стовпи освітлення: рух паралізовано
В асоціації назвали найпопулярніші авто на ринку столиці
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!