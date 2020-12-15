Через падіння ліхтарів на Шулявському мосту силовики відкрили справу

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом падіння електроопор на Шулявському шляхопроводі.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: За фактом падіння трьох електроопор на Шулявському шляхопроводі у Києві відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

15 грудня близько 15 години до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожих про те, що неподалік станції метро "Шулявська" впали будівельні опори шляхопроводу.

Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Постраждалих серед людей на щастя немає.

Що передувало: Через падіння одразу трьох стовпів освітлення на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, генпідрядник і мер столиці звернулися в поліцію.