Из-за падения фонарей на Шулявском мосту силовики открыли дело

Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту падения электроопор на Шулявском путепроводе.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство с квалификацией "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

15 декабря около 15 часов в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро "Шулявская" упали строительные опоры путепровода.

В результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавших среди людей к счастью нет.

Что предшествовало: Из-за падения сразу трех столбов освещения на Шулявском путепроводе, который недавно отремонтировали, генподрядчик и мэр столицы обратились в полицию.