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На Майдані тривають протести, метро шість годин перевіряли через "мінування"

Вівторок, 15 грудня 2020, 19:56
На Майдані тривають протести, метро шість годин перевіряли через мінування
фото: громадське радіо

У центрі Києва на Майдані Незалежності триває протест представників руху SaveФОП, а метро шість годин перевіряли через "мінування".

Джерело: пресслужба метрополітену, пресслужба КМДА, "Укрінформ", "Громадське радіо"

Деталі: Вже шість годин пройшло після повідомлення пресслужби метрополітену про анонімне "замінування", а також про закриття станцій Хрещатик та Майдан незалежності. Кореспондент УП повідомляв, що "Золоті ворота" також були зачинені, проте у метрополітені про це не зазначається. У соцмережах з’являються відео з тиснявою на платформах метро.

"Українська правда" звернулася до пресслужби метрополітену й очікує відповідь щодо "мінування". У КМДА зазначили, що рух вулицею Хрещатик вже відновили.

На Майдані Незалежності залишається до тисячі учасників акції протесту ФОПів. Наразі на Майдані стоять намети мітингувальників.

Учасники протесту кажуть, що мають намір залишатися на Майдані всю ніч. 

Upd. Майже через 6,5 годин після інформації про "мінування" у метрополітені повідомили, що метро працює у звичайному режимі.

"Громадське радіо" повідомляє, що люди частують самоваром і бутербродами, грають у футбол, стрибають, з машин організаторів лунає музика.

Учасники акції кажуть, що завтра їх буде ще більше. А поліція запевняє, що завтра буде діяти ще більш рішуче.

"Громадське радіо" повідомляє, що люди їдять бутерброди з чаєм, грають у футбол, стрибають, з машин організаторів лунає музика.

Учасники акції кажуть, що завтра їх буде ще більше. А поліція запевняє, що завтра буде діяти "ще рішуче".

 
громадське радіо

Нагадаємо: 15 грудня під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напали п’яні чоловіки, через що троє силовиків у лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданКиївмітингиметро
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