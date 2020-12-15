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На Майдане продолжаются протесты, метро 6 часов проверяли из-за "минирования"

Вторник, 15 декабря 2020, 20:56
фото: укринформ

В центре Киева на Майдане Независимости продолжается протест представителей движения SaveФОП, а метро уже шестой час проверяют из-за "минирования".

Источник: пресс-служба метрополитена, пресс-служба КГГА, "Укринформ"

Детали: Уже 6 часов прошло после сообщения пресс-службы метрополитена об анонимном "заминировании", а также о закрытии станций Крещатик и Майдан Независимости. Корреспондент УП сообщал, что "Золотые ворота" также были закрыты, но в метрополитене об этом не указывается. В соцсетях появляются видео с пробками на платформах метро.

"Украинская правда" обратилась к пресс-службе метрополитена и ожидает ответ по "минированию".

В КГГА отметили, что движение по улице Крещатик уже восстановили.

На Майдане Независимости остается до тысячи участников акции протеста ФЛП. Сейчас на Майдане стоят палатки митингующих.

Протестующие говорят, что намерены оставаться на Майдане всю ночь.

Upd. Почти через 6,5 часов после информации о "минировании" в метрополитене сообщили, что метро работает в обычном режиме.

Напомним: 15 декабря во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что во время демонтажа палаток на Майдане на полицейских напали пьяные мужчины, из-за чего трое силовиков в больнице.

Темы: МайданКиевмитингиметро


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