Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Майдане продолжаются протесты, метро 6 часов проверяли из-за "минирования"

Вторник, 15 декабря 2020, 19:56
На Майдане продолжаются протесты, метро 6 часов проверяли из-за минирования
фото: громадське радіо

В центре Киева на Майдане Независимости продолжается протест представителей движения SaveФОП, а метро уже шестой час проверяют из-за "минирования".

Источник: пресс-служба метрополитена, пресс-служба КГГА, "Укринформ", "Громадське радіо"

Детали: Уже 6 часов прошло после сообщения пресс-службы метрополитена об анонимном "заминировании", а также о закрытии станций Крещатик и Майдан Независимости. Корреспондент УП сообщал, что "Золотые ворота" также были закрыты, но в метрополитене об этом не указывается. В соцсетях появляются видео с пробками на платформах метро.

"Украинская правда" обратилась к пресс-службе метрополитена и ожидает ответ по "минированию".

В КГГА отметили, что движение по улице Крещатик уже восстановили.

На Майдане Независимости остается до тысячи участников акции протеста ФЛП. Сейчас на Майдане стоят палатки митингующих.

Протестующие говорят, что намерены оставаться на Майдане всю ночь.

Upd. Почти через 6,5 часов после информации о "минировании" в метрополитене сообщили, что метро работает в обычном режиме.

"Громадське радіо" сообщает, что люди едят бутерброды с чаем, играют в футбол, прыгают, с машин организаторов звучит музыка.

Участники акции говорят, что завтра их будет еще больше. А полиция уверяет, что завтра будет действовать "еще решительнее".

 
громадське радіо

Напомним: 15 декабря во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что во время демонтажа палаток на Майдане на полицейских напали пьяные мужчины, из-за чего трое силовиков в больнице.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданКиевмитингиметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: