Байден призначить міністром свого колишнього суперника та відкритого гея

Новообраний президент США Джо Байден планує призначити на посаду міністра транспорта Піта Буттіджича, який брав участь у партійних праймеріз на посаду президента.

Джерело: Reuters

Деталі: Буттіджич раніше був мером міста Саут-Бенд (штат Індіана). Ще під час праймеріз він здобув підтримку у штатах Айова і Нью-Гемпшир, проте пізніше все ж таки залишив виборчі перегони, висловивши підтримку Байдену.

Молодий політик відомий тим, що не приховує свою сексуальну орієнтацію. Після призначення, він стане першим членом уряду – представником ЛГБТ.

"Я призначу його міністром транспорту, тому що ця посада зачіпає різні пов’язані проблеми та можливості, які нас чекають", – сказав Байден.

Що передувало: Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація.

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