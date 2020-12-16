Байден призначить міністром свого колишнього суперника та відкритого гея
Новообраний президент США Джо Байден планує призначити на посаду міністра транспорта Піта Буттіджича, який брав участь у партійних праймеріз на посаду президента.
Джерело: Reuters
Деталі: Буттіджич раніше був мером міста Саут-Бенд (штат Індіана). Ще під час праймеріз він здобув підтримку у штатах Айова і Нью-Гемпшир, проте пізніше все ж таки залишив виборчі перегони, висловивши підтримку Байдену.
Молодий політик відомий тим, що не приховує свою сексуальну орієнтацію. Після призначення, він стане першим членом уряду – представником ЛГБТ.
"Я призначу його міністром транспорту, тому що ця посада зачіпає різні пов’язані проблеми та можливості, які нас чекають", – сказав Байден.
Що передувало: Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація.
Нагадаємо:
- На початку березня один із фаворитів президентської кампанії в США серед демократів Піт Бутіджич прийняв рішення завершити свою участь у перегонах.