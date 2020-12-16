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Байден планирует назначить министром своего бывшего соперника и открытого гея

Среда, 16 декабря 2020, 03:49
Байден планирует назначить министром своего бывшего соперника и открытого гея

Новоизбранный президент США Джо Байден планирует назначить на должность министра транспорта Пита Буттиджича, который участвовал в партийных праймериз на пост президента.

Источник: Reuters

Детали: Буттиджич ранее был мэром города Саут-Бенд (штат Индиана). Еще во время праймериз он получил поддержку в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако позже все же покинул избирательную гонку, выразив поддержку Байдену.

Молодой политик известен тем, что не скрывает свою сексуальную ориентацию. После назначения, он станет первым членом правительства – представителем ЛГБТ.

"Я назначу его министром транспорта, так как эта должность затрагивает различные связанные проблемы и возможности, которые нас ждут", – сказал Байден.

Что предшествовало: Вначале марта один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Бутиджич принял решение завершить свое участие в президентской гонке.

Напомним:

  • Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.

Украинская правда

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