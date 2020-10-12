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Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та планує продовжити передвиборчу кампанію

Понеділок, 12 жовтня 2020, 01:51

Президент США Дональд Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та повертається до активної участі у своїй передвиборчій кампанії.

Джерело: інтерв'ю Трампа для телеканалу Fox News

Деталі: За словами Трампа, медичні тести показали, що він може повернутися до передвиборної кампанії без ризику для оточуючих.

Пряма мова Трампа: "Схоже, що у мене імунітет, я не знаю, можливо, це надовго, можливо, ні. Може, це буде на все життя, ніхто насправді не знає, але імунітет в мене є".

Деталі: На понеділок, 12 жовтня, президент Трамп запланував передвиборчий тур до Флориди.

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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Що було раніше: 11 жовтня Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутись до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передачі коронавірусу. 

Нагадаємо:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він зняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.
  • 6 жовтня Facebook видалив пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

Теми: Трампкоронавірусвибори


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