Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та планує продовжити передвиборчу кампанію

Президент США Дональд Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та повертається до активної участі у своїй передвиборчій кампанії.

Джерело: інтерв'ю Трампа для телеканалу Fox News

Деталі: За словами Трампа, медичні тести показали, що він може повернутися до передвиборної кампанії без ризику для оточуючих.

Пряма мова Трампа: "Схоже, що у мене імунітет, я не знаю, можливо, це надовго, можливо, ні. Може, це буде на все життя, ніхто насправді не знає, але імунітет в мене є".

Деталі: На понеділок, 12 жовтня, президент Трамп запланував передвиборчий тур до Флориди.

Довідка: вибори президента США заплановані на 3 листопада.

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Що було раніше: 11 жовтня Дональд Трамп отримав дозвіл від свого лікаря повернутись до активного графіку роботи, оскільки більше не несе ризиків передачі коронавірусу.

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