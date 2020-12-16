Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вице-президент США будет прививаться от COVID-19 публично – CNN

Среда, 16 декабря 2020, 05:40
Вице-президент США будет прививаться от COVID-19 публично – CNN

Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, вакцинируется от коронавируса в пятницу, 18 декабря. Планируется, что этот процесс сделают публичным.

Источник: CNN со ссылкой на два источника

Детали: До сих пор неизвестно, получит ли Пенс вакцину раньше, чем президент Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский лидер готов прививаться от коронавируса, но о точном времени и о том будет ли эта процедура открыта для СМИ она не смогла сообщить.

По ее словам, в ближайшие дни высокопоставленных Белого дома вакцинируют, чтобы продемонстрировать доверие к этому процессу.

Напомним:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.Уже через 10 дней он сообщил о своем выздоровлении.
  • По официальным данным, вице-президент Майк Пенс на коронавирус не болел.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
США
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: