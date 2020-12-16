Вице-президент США будет прививаться от COVID-19 публично – CNN

Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, вакцинируется от коронавируса в пятницу, 18 декабря. Планируется, что этот процесс сделают публичным.

Источник: CNN со ссылкой на два источника

Детали: До сих пор неизвестно, получит ли Пенс вакцину раньше, чем президент Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский лидер готов прививаться от коронавируса, но о точном времени и о том будет ли эта процедура открыта для СМИ она не смогла сообщить.

По ее словам, в ближайшие дни высокопоставленных Белого дома вакцинируют, чтобы продемонстрировать доверие к этому процессу.

Напомним: