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Вице-президент США будет прививаться от COVID-19 публично – CNN

Среда, 16 декабря 2020, 06:40

Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, вакцинируется от коронавируса в пятницу, 18 декабря. Планируется, что этот процесс сделают публичным.

Источник: CNN со ссылкой на два источника

Детали: До сих пор неизвестно, получит ли Пенс вакцину раньше, чем президент Дональд Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский лидер готов прививаться от коронавируса, но о точном времени и о том будет ли эта процедура открыта для СМИ она не смогла сообщить.

По ее словам, в ближайшие дни высокопоставленных Белого дома вакцинируют, чтобы продемонстрировать доверие к этому процессу.

Напомним:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.Уже через 10 дней он сообщил о своем выздоровлении.
  • По официальным данным, вице-президент Майк Пенс на коронавирус не болел.

Украинская правда
Темы: США


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