Вице-президент США будет прививаться от COVID-19 публично – CNN
Среда, 16 декабря 2020, 05:40
Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, вакцинируется от коронавируса в пятницу, 18 декабря. Планируется, что этот процесс сделают публичным.
Источник: CNN со ссылкой на два источника
Детали: До сих пор неизвестно, получит ли Пенс вакцину раньше, чем президент Дональд Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский лидер готов прививаться от коронавируса, но о точном времени и о том будет ли эта процедура открыта для СМИ она не смогла сообщить.
По ее словам, в ближайшие дни высокопоставленных Белого дома вакцинируют, чтобы продемонстрировать доверие к этому процессу.
Напомним:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.Уже через 10 дней он сообщил о своем выздоровлении.
- По официальным данным, вице-президент Майк Пенс на коронавирус не болел.
Украинская правда