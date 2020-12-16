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Антирекорд госпитализаций с COVID: более 3 тысяч украинцев попали в больницы

Среда, 16 декабря 2020, 08:21

За сутки 15 декабря в Украине подтвердили 10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 12 549 человек, в больницы попали 3 242 больных, умерли 264 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Предыдущий антирекорд госпитализаций был зафиксирован меньше недели назад, 10 декабря: 9 декабря в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 2 993 человека. А 11 декабря сообщили об антирекорде смертей: 10 декабря от COVID умерли 285 украинцев.

Среди тех, кто получил положительный результат теста во вторник, 501 ребенок и 579 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

 

За минувшие сутки в Украине сделали 63 445 тестирований, из них методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705. За все время пандемии методом ПЦР провели 5 125 389 тестирований.

С марта в Украине COVID-19 заболели 919 704 человека, из них выздоровели 535 417 человек, но умерли 15 744 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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