Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Брак фінансування медицини хочуть покрити зі спецфонду

Середа, 16 грудня 2020, 08:00
Брак фінансування медицини хочуть покрити зі спецфонду

Кошти спеціального фонду у 2021 році підуть на боротьбу з коронавірусною хворобою, фінансування вакцинації та на підвищення зарплат медикам, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "1+1" вранці в середу, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Додатково буде створюватися спецфонд, туди, швидше за все, за результатами першого кварталу будуть спрямовуватися кошти, які підуть на вакцинацію, підтримку медиків, у тому числі на збільшення їм заробітних плат".

Деталі: Спікер парламенту розповів, що спочатку при обговоренні проекту держбюджету на 2021 рік створювати "окремий фонд" не планували, однак після консультацій із представниками фракцій, Кабінету міністрів все-таки вирішили такий фонд створити.

Разумков зазначив, що цей фонд не буде називатися "ковідним" і обсяг коштів у ньому буде меншим, ніж у створеному цього року "ковідному фонді".

При цьому спікер звернув увагу на те, що законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, ухвалений Верховною Радою у вівторок, передбачає кошти для боротьби з коронавірусом для деяких відомств,зокрема для міністерств охорони здоров'я, освіти і внутрішніх справ.

Цьому передувало: 15 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Ключові параметри такі: доходи держбюджету-2021 передбачені у сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки передбачені у розмірі 1 трлн 347 млрд грн.

На охорону здоров'я держбюджетом передбачено 4,3% ВВП. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив нардепам, що передбачене "створення спецфонду щодо вакцинації населення та запобіганню поширенню пандемії, у т.ч. підвищення зарплат (медикам)".

Міністр охорони здоров'я Максим степанов вимагав збільшити бюджет на медицину, бо до другого читання у держбюджеті на медичну сферу замість 296-ти млрд передбачили лише 159 млрд грн, а отже медики залишаться з мізерними зарплатами і можуть поїхати працювати за кордон.

"Українська правда" в Threads

Теми: бюджетмедицинакоронавірусCovid-2019Разумков Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
бюджет
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Дефіцит держбюджету з початку року сягнув понад 400 мільярдів
Україна виконала ще два структурні маяки МВФ в частині бюджетної політики
Останні новини
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
Усі новини...
Реклама: