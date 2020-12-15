Степанов – нардепам: Позбудьтесь інфантильності, медична система під загрозою

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав народних депутатів не підтримувати державний бюджет на 2021 рік із недофінансуванням медичної сфери і збільшити бюджет на медицину.

Джерело: Степанов на ранковому брифінгу 15 грудня

Пряма мова: "Уже сьогодні ми зрозуміємо, чи в пріоритеті для народних обранців наше з вами здоров'я і чи цінується праця медичних працівників. За останній рік ми багато чули слів подяки медичним працівникам за ту боротьбу, яку вони ведуть кожного дня за наші життя. І мені дуже цікаво, як ці слова відобразяться на конкретних справах...

Звертаюся до народних депутатів: позбудьтесь нарешті своєї інфантильності. Досить вже думати" А може, обійдеться?". Цього разу не обійдеться. Необхідно зрозуміти реальність і можливі наслідки при прийнятті таких цифр фінансування медицини.

Медична система України – і це не якісь страшилки від мене – під загрозою існування.

Зараз середня заробітна плата лікаря складає 9 тисяч гривень. У людини, від якої залежить життя іншої людини, яка цілодобово думає про свого пацієнта, яка його лікує і рятує, да йому шанс жити. Подивіться, яка у вас заробітна плата, – і порівняйте. І подумайте: як ця людина може жити на ці кошти.

Зарплата середнього медичного персоналу складає 7 тисяч гривень: медичної сестри, яка теж цілодобово інколи стоїть біля ліжка хворого. Зарплата молодшого медичного персоналу – 5 тисяч гривень. Це реальність, із якою країна живе 29 років і з якою ми зустріли пандемію".

Деталі: Степанов зазначив, що лікарі все частіше заглядають на сайти роботи за кордоном, бо там вони будуть отримувати зарплату в десятки разів більшу.

За його словами, "зарплата медика в Україні – на рівні виплат по безробіттю, зарплата лікаря в Польщі тій самій – близько 2,5 тисяч євро".

Голова МОЗ вважає, що навіть тисячі сучасних лікарень не будуть потрібні, якщо в них не буде лікарів та медсестер, тому питання фінансування медицини – "це питання національної безпеки".

Цьому передувало: 14 грудня комітет із питань бюджету після двогодинних дискусій затвердив держбюджет на 2021 рік.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок 15 грудня.

Голова МОЗ Максим Степанов неодноразово обурювався проєктом держбюджету-2021. Він категорично не згоден з тією сумою, яку залишили на медицину, адже бракує ледь не половини суми: замість 296-ти млрд вирішили передбачити лише 159 млрд грн.

Також у бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

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