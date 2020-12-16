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Недостаток финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда 

Среда, 16 декабря 2020, 09:00

Средства специального фонда в 2021 году пойдут на борьбу с коронавирусной болезнь, финансирование вакцинирования и на повышение зарплат медикам, заявляет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: Разумков в эфире телеканала "1+1" утром в среду, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда, скорее всего, по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат".

Детали: Спикер парламента рассказал, что вначале при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год создавать "отдельный фонд" не планировали, однако после консультаций с представителями фракций, Кабинета министров все-таки решили такой фонд создать.

Разумков отметил, что этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году "ковидном фонде". 

При этом спикер обратил внимание на то, что законопроект о госбюджете на 2021 год, принятый Верховной Радой во вторник, предусматривает средства для борьбы с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе для министерств охраны здоровья, образования и внутренних дел.

Темы: бюджетмедицинакоронавирусCovid-2019Разумков Дмитрий


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