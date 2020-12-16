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Недостаток финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда 

Среда, 16 декабря 2020, 08:00
Недостаток финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда 

Средства специального фонда в 2021 году пойдут на борьбу с коронавирусной болезнь, финансирование вакцинирования и на повышение зарплат медикам, заявляет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: Разумков в эфире телеканала "1+1" утром в среду, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Дополнительно будет создаваться спецфонд, туда, скорее всего, по результатам первого квартала будут направляться средства, которые пойдут на вакцинирование, поддержку медиков, в том числе на увеличение им заработных плат".

Детали: Спикер парламента рассказал, что вначале при обсуждении проекта госбюджета на 2021 год создавать "отдельный фонд" не планировали, однако после консультаций с представителями фракций, Кабинета министров все-таки решили такой фонд создать.

Разумков отметил, что этот фонд не будет называться "ковидным" и объем средств в нем будет меньше, чем в созданном в этом году "ковидном фонде". 

При этом спикер обратил внимание на то, что законопроект о госбюджете на 2021 год, принятый Верховной Радой во вторник, предусматривает средства для борьбы с коронавирусом для некоторых ведомств, в том числе для министерств охраны здоровья, образования и внутренних дел.

Этому предшествовало: 15 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о бюджете Украины на 2021 год.

Ключевые параметры таковы: доходы госбюджета-2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы предусмотрены в размере 1 трлн 347 млрд грн.

На здравоохранение госбюджетом предусмотрено 4,3% ВВП. Министр финансов Сергей Марченко сообщил нардепам, что предусмотрено "создание спецфонда по вакцинации населения и предотвращению распространения пандемии, в т.ч. повышение зарплат (медикам)".

Министр здравоохранения Максим Степанов требовал увеличить бюджет на медицину, потому что ко второму чтению в госбюджете на медицинскую сферу вместо 296-ти млрд предусмотрели только 159 млрд грн, а следовательно медики останутся с мизерными зарплатами и могут уехать работать за границу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: бюджетмедицинакоронавирусCovid-2019Разумков Дмитрий
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