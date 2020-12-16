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Степанов заспокоїв: Виписали з лікарень більше людей, ніж поклали з COVID

Середа, 16 грудня 2020, 08:53
Степанов заспокоїв: Виписали з лікарень більше людей, ніж поклали з COVID

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що попри високі цифри госпіталізованих через COVID-19 пацієнтів 15 грудня виписали з лікарень на двісті людей більше: 3 242 і 3 473 пацієнтів відповідно. 

Джерело: Степанов на ранковому брифінгу 16 грудня 

Пряма мова: "Ми бачимо певну стабілізацію по рівню захворюваності на  COVID-19. Ситуація залишається досить напруженою, але нам вдалося зупинити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу. 10 622 захворівших за минулу добу при майже 12,5 тисячах одужавших. 

Багато хто дивиться на статистику по госпіталізованих. Упевнений, що ця статистика лякає, достатньо високі цифри по госпіталізації: 3 242 особи було госпіталізовано за минулу добу. Але при цьому кількість виписаних складає 3 473 людини, тобто майже на 200 людей більше".

Нагадаємо: Напередодні Україна була на 12 позиції серед країн світу за кількістю нових хворих і на 13-му місці за числом смертей. 

 
Динаміка поширення COVID-19 в Україні
уП

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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