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Степанов успокоил: Выписали из больниц больше людей, чем положили с COVID

Среда, 16 декабря 2020, 08:53
Степанов успокоил: Выписали из больниц больше людей, чем положили с COVID

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несмотря на высокие цифры госпитализированных с COVID-19 пациентов 15 декабря выписали из больниц на двести человек больше: 3 242 и 3 473 пациентов соответственно.

Источник: Степанов на утреннем брифинге 16 декабря

Прямая речь: "Мы видим определенную стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но нам удалось остановить рост числа больных коронавирусной болезнью. 10 622 заболевших за прошедшие сутки при почти 12,5 тысячах выздоровевших.

Многие смотрят на статистику по госпитализированным. Уверен, что эта статистика пугает, достаточно высокие цифры по госпитализации: 3 242 человека были госпитализированы за прошедшие сутки. Но при этом количество выписанных составляет 3 473 человека, то есть почти на 200 человек больше".

Напомним: Накануне Украина была на 12 позиции среди стран мира по количеству новых больных и на 13-м месте по числу смертей.

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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