На Майдані спокійно: по 2 сотні мітингарів і поліцейських

Станом на ранок 16 грудня на Майдані Незалежності, де 15 грудня відбулись сутички мітингарів з правоохоронцями, перебуває невелика кількість протестувальників і поліції.

Джерело: Громадське радіо, речник поліції Шевченківського району Анна Зубрєва та начальник поліції Києва Андрій Крищенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Зубрєвої: "Ситуація наразі спокійна. На місці несуть службу з охорони порядку поліцейські, нацгвардійці, поліція діалогу, вибухотехніки".

Пряма мова Крищенка: "Наразі на Майдані близько 2 сотень людей – це ті, що акція "SaveФОП", є ще окрема акція медиків – вона теж заявлена – там 20-30 людей, може, згодом буде трішки більше. Є апаратура, і стоїть один чи два невеликі намети".

Деталі: Начальник столичної поліції уточнив, що кількість наметів постійно змінюється, бо то ставлять, то розбирають.

За словами Крищенка, на Майдані чергують близько 150-200 правоохоронців, зокрема, поліція діалогу.

Він також додав, що поліція має змогу оперативно залучити більшу кількість правоохоронців для недопущення порушення громадського порядку.

Передісторія: