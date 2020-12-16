Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Майдані спокійно: по 2 сотні мітингарів і поліцейських

Середа, 16 грудня 2020, 11:45
Фото Громадського радіо

Станом на ранок 16 грудня на Майдані Незалежності, де 15 грудня відбулись сутички мітингарів з правоохоронцями, перебуває невелика кількість протестувальників і поліції.  

Джерело: Громадське радіо, речник поліції Шевченківського району Анна Зубрєва та начальник поліції Києва Андрій Крищенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Зубрєвої: "Ситуація наразі спокійна. На місці несуть службу з охорони порядку поліцейські, нацгвардійці, поліція діалогу, вибухотехніки".

Пряма мова Крищенка: "Наразі на Майдані близько 2 сотень людей – це ті, що акція "SaveФОП", є ще окрема акція медиків – вона теж заявлена – там 20-30 людей, може, згодом буде трішки більше. Є апаратура, і стоїть один чи два невеликі намети".

Деталі: Начальник столичної поліції уточнив, що кількість наметів постійно змінюється, бо то ставлять, то розбирають.

За словами Крищенка, на Майдані чергують близько 150-200 правоохоронців, зокрема, поліція діалогу.

Він також додав, що поліція має змогу оперативно залучити більшу кількість правоохоронців для недопущення порушення громадського порядку.   

Передісторія: 

  • 15 грудня у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху SaveФОП, відбулися сутички з поліцією. Столичне метро шість годин перевіряли через "мінування".
  • У пресслужбі поліції Києва заявили, що під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївМайданакціїполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
Київ
Членів транснаціональної банди затримали у Києві і області
У Києві стрибок хворих на COVID, 21 людина померла
Dnipro Casino: столичний готель "Дніпро" реєструє торгову марку казино
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...