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На Майдані спокійно: по 2 сотні мітингарів і поліцейських

Середа, 16 грудня 2020, 10:45
На Майдані спокійно: по 2 сотні мітингарів і поліцейських
Фото Громадського радіо

Станом на ранок 16 грудня на Майдані Незалежності, де 15 грудня відбулись сутички мітингарів з правоохоронцями, перебуває невелика кількість протестувальників і поліції.  

Джерело: Громадське радіо, речник поліції Шевченківського району Анна Зубрєва та начальник поліції Києва Андрій Крищенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Зубрєвої: "Ситуація наразі спокійна. На місці несуть службу з охорони порядку поліцейські, нацгвардійці, поліція діалогу, вибухотехніки".

Пряма мова Крищенка: "Наразі на Майдані близько 2 сотень людей – це ті, що акція "SaveФОП", є ще окрема акція медиків – вона теж заявлена – там 20-30 людей, може, згодом буде трішки більше. Є апаратура, і стоїть один чи два невеликі намети".

Деталі: Начальник столичної поліції уточнив, що кількість наметів постійно змінюється, бо то ставлять, то розбирають.

За словами Крищенка, на Майдані чергують близько 150-200 правоохоронців, зокрема, поліція діалогу.

Він також додав, що поліція має змогу оперативно залучити більшу кількість правоохоронців для недопущення порушення громадського порядку.   

Передісторія: 

  • 15 грудня у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху SaveФОП, відбулися сутички з поліцією. Столичне метро шість годин перевіряли через "мінування".
  • У пресслужбі поліції Києва заявили, що під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївМайданакціїполіція
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