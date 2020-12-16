На Майдані спокійно: по 2 сотні мітингарів і поліцейських
Станом на ранок 16 грудня на Майдані Незалежності, де 15 грудня відбулись сутички мітингарів з правоохоронцями, перебуває невелика кількість протестувальників і поліції.
Джерело: Громадське радіо, речник поліції Шевченківського району Анна Зубрєва та начальник поліції Києва Андрій Крищенко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Зубрєвої: "Ситуація наразі спокійна. На місці несуть службу з охорони порядку поліцейські, нацгвардійці, поліція діалогу, вибухотехніки".
Пряма мова Крищенка: "Наразі на Майдані близько 2 сотень людей – це ті, що акція "SaveФОП", є ще окрема акція медиків – вона теж заявлена – там 20-30 людей, може, згодом буде трішки більше. Є апаратура, і стоїть один чи два невеликі намети".
Деталі: Начальник столичної поліції уточнив, що кількість наметів постійно змінюється, бо то ставлять, то розбирають.
За словами Крищенка, на Майдані чергують близько 150-200 правоохоронців, зокрема, поліція діалогу.
Він також додав, що поліція має змогу оперативно залучити більшу кількість правоохоронців для недопущення порушення громадського порядку.
Передісторія:
- 15 грудня у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху SaveФОП, відбулися сутички з поліцією. Столичне метро шість годин перевіряли через "мінування".
- У пресслужбі поліції Києва заявили, що під час акції на Майдані Незалежності у центрі столиці постраждали близько 40 співробітників відомства.