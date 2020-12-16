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На Майдане спокойно: по 2 сотни митингующих и полицейских

Среда, 16 декабря 2020, 10:45
На Майдане спокойно: по 2 сотни митингующих и полицейских
Фото Громадського радіо

По состоянию на утро 16 декабря на Майдане Независимости, где 15 декабря состоялись столкновения митингующих с правоохранителями, находится небольшое количество протестующих и полиции.

Источник: Общественное радио, пресс-секретарь полиции Шевченковского района Анна Зубрева и руководитель полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Зубревой: "Ситуация сейчас спокойная. На месте несут службу по охране порядка полицейские, нацгвардейцы, полиция диалога, взрывотехники".

Прямая речь Крищенко: "Сейчас на Майдане около 2 сотен людей – это те, что акция "SaveФОП", есть еще отдельная акция медиков – она ​​тоже заявлена ​​– там 20-30 человек, может, со временем будет немного больше. Есть аппаратура и стоит одна или два небольшие палатки". 

Детали: Начальник столичной полиции уточнил, что количество палаток постоянно меняется, потому что их то ставят, то разбирают.

По словам Крищенко, на Майдане дежурят около 150-200 правоохранителей, в частности, полиция диалога.

Он также добавил, что полиция имеет возможность оперативно привлечь большее количество правоохранителей для недопущения нарушений общественного порядка.

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевМайданакцииполиция
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