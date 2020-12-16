Омбудсмен рассказал, как штрафовать после 16 января по нарушения языкового закона

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может в случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января штрафовать предприятие.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook

Детали: Общаясь с представителями Европейской Бизнес Ассоциации омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Он отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм предусмотрены штрафы.

Прямая речь: "Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона.

Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн.), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами".

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