Омбудсмен рассказал, как штрафовать после 16 января по нарушения языкового закона
Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может в случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января штрафовать предприятие.
Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook
Детали: Общаясь с представителями Европейской Бизнес Ассоциации омбудсмен напомнил, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.
Он отметил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм предусмотрены штрафы.
Прямая речь: "Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля за нарушением языкового закона.
Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 грн.), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами".
Предыстория:
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силузакон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля, еще до инаугурации Владимира Зеленского.
- 7 июля 2020 года Конституционный судначал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.