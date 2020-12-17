Спецслужби США повідомили про хакерську атаку росіян
Четвер, 17 грудня 2020, 05:45
Російські хакери здійснили масштабну атаку на урядові структури США.
Джерело: спільна заява ФБР та інших спецслужб
Деталі: Відповідного висновку дійшли у Федеральному бюро розслідувань, Агентстві із кібербезпеки та безпеки інфраструктури та Управлінні директора національної розвідки.
Йдеться про спільну координаційну групу, створену для цієї атаки. Спеціальні служби заявили, що й надалі будуть з’ясовувати характери цієї атаки, проте визнали, що вона зачепила мережі всередині федерального уряду.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялось, що хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформацію з Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.
- ЗМІ також розповіли, що хакери, які ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.
Українська правда