Спецслужби США повідомили про хакерську атаку росіян

Російські хакери здійснили масштабну атаку на урядові структури США.

Джерело: спільна заява ФБР та інших спецслужб

Деталі: Відповідного висновку дійшли у Федеральному бюро розслідувань, Агентстві із кібербезпеки та безпеки інфраструктури та Управлінні директора національної розвідки.

Йдеться про спільну координаційну групу, створену для цієї атаки. Спеціальні служби заявили, що й надалі будуть з’ясовувати характери цієї атаки, проте визнали, що вона зачепила мережі всередині федерального уряду.

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