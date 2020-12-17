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Спецслужби США повідомили про хакерську атаку росіян

Четвер, 17 грудня 2020, 06:45

Російські хакери здійснили масштабну атаку на урядові структури США.

Джерело: спільна заява ФБР та інших спецслужб

Деталі: Відповідного висновку дійшли у Федеральному бюро розслідувань, Агентстві із кібербезпеки та безпеки інфраструктури та Управлінні директора національної розвідки. 

Йдеться про спільну координаційну групу, створену для цієї атаки. Спеціальні служби заявили, що й надалі будуть з’ясовувати характери цієї атаки, проте визнали, що вона зачепила мережі всередині федерального уряду. 

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що хакери, які підтримуються іноземним урядом, викрали інформацію з Міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації Міністерства торгівлі країни.
  • ЗМІ також розповіли, що хакери, які ймовірно працюють на владу Росії, отримали доступ до внутрішніх комунікацій Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів.

Українська правда
Теми: хакериСШАРосія


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