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Спецслужбы США сообщили о хакерской атаке россиян

Четверг, 17 декабря 2020, 06:45

Российские хакеры осуществили масштабную атаку на правительственные структуры США.

Источник: совместное заявление ФБР и других спецслужб

Детали: К соответствующим выводам пришли в Федеральном бюро расследований, Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управлении директора национальной разведки.

Речь идет о совместной координационную группу, созданной для этой атаки. Специальные службы заявили, что и далее будут выяснять характеры этой атаки, однако признали, что она задела сети внутри федерального правительства.

Украинская правда
Темы: хакерыСШАРосcия


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