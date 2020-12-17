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Спецслужбы США сообщили о хакерской атаке россиян

Четверг, 17 декабря 2020, 05:45

Российские хакеры осуществили масштабную атаку на правительственные структуры США.

Источник: совместное заявление ФБР и других спецслужб

Детали: К соответствующим выводам пришли в Федеральном бюро расследований, Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управлении директора национальной разведки.

Речь идет о совместной координационную группу, созданной для этой атаки. Специальные службы заявили, что и далее будут выяснять характеры этой атаки, однако признали, что она задела сети внутри федерального правительства.

Напомним: 

  • Ранее сообщалось, что хакеры, поддерживаемые иностранным правительством, похитили информацию из Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли страны.
  • Также СМИ рассказали, что хакеры, предположительно работающие на правительство России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов.

Украинская правда

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Темы: хакерыСШАРосcия
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