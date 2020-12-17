Спецслужбы США сообщили о хакерской атаке россиян

Российские хакеры осуществили масштабную атаку на правительственные структуры США.

Источник: совместное заявление ФБР и других спецслужб

Детали: К соответствующим выводам пришли в Федеральном бюро расследований, Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управлении директора национальной разведки.

Речь идет о совместной координационную группу, созданной для этой атаки. Специальные службы заявили, что и далее будут выяснять характеры этой атаки, однако признали, что она задела сети внутри федерального правительства.