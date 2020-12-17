Комітет Ради підтримав Романа Лещенка на голову МінАПК
Четвер, 17 грудня 2020, 10:56
Парламентський комітет із питань аграрної та земельної політики підтримав призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.
Джерело: Верховна Рада за результатами засідання комітету
Дослівно: "Комітет з питань аграрної та земельної політики за дорученням голови Верховної Ради розглянув і підтримав подання прем’єр-міністра про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України".
Передісторія:
- 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента з земельних питань.
- 10 червня 2020 року Кабінет міністрів призначив Романа Лещенка головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
- На цій посаді Лещенко заявляв, що понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність шляхом безоплатної приватизації за роки незалежності.
- 9 грудня 2020 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що з листопада голову Держгеокадастру Романа Лещенка намагалися підкупити.