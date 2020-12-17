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Комітет Ради підтримав Романа Лещенка на голову МінАПК

Четвер, 17 грудня 2020, 10:56

Парламентський комітет із питань аграрної та земельної політики підтримав призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

Джерело: Верховна Рада за результатами засідання комітету 

Дослівно: "Комітет з питань аграрної та земельної політики за дорученням голови Верховної Ради розглянув і підтримав подання прем’єр-міністра про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України".

Передісторія: 

  • 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента з земельних питань.
  • 10 червня 2020 року Кабінет міністрів призначив Романа Лещенка головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
  • На цій посаді Лещенко заявляв, що понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність шляхом безоплатної приватизації за роки незалежності.
  • 9 грудня 2020 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що з листопада голову Держгеокадастру Романа Лещенка намагалися підкупити.

Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаМінагрополітики


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