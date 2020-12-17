Комітет Ради підтримав Романа Лещенка на голову МінАПК

Парламентський комітет із питань аграрної та земельної політики підтримав призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

Джерело: Верховна Рада за результатами засідання комітету

Дослівно: "Комітет з питань аграрної та земельної політики за дорученням голови Верховної Ради розглянув і підтримав подання прем’єр-міністра про призначення Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України".

Передісторія: