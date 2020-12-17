Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Комитет Рады поддержал Романа Лещенко на голову МинАПК

Четверг, 17 декабря 2020, 10:56

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Источник: Верховная Рада по результатам заседания комитета

Дословно: "Комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению главы Верховной Рады рассмотрел и поддержал представление премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины".

Предыстория:

  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам.
  • 10 июня 2020 года Кабинет министров назначил Романа Лещенко главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
  • На этом посту Лещенко заявлял, что более 5 миллионов гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность путем бесплатной приватизации за годы независимости.
  • 9 декабря 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что с ноября главу Госгеокадастра Романа Лещенко пытались подкупить.

Темы: Кабинет министровВерховная РадаМинагрополитики


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мировая" между Витренко и "Нафтогазом": экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов

Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок

Кернес умер

Новые случаи и выздоровления от COVID почти сравнялись, госпитализированных под 3 тысячи

"Слуги" наведываются в офис бизнесмена Павлюка перед голосованиями – Bihus.info

Молдова признала русский "языком межнационального общения"

Все новости...
Кабинет министров
Комитет Рады не поддержал Витренко на должность министра энергетики - нардеп
Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств
Кабмин согласовал кандидатуры двух глав облгосадминистраций
Последние новости
11:55
Египет ужесточил требования к тестам на COVID для туристов из Украины
11:49
У Макрона диагностировали коронавирус
11:45
Путин говорит, что еще не испытал на себе вакцину против COVID
11:30
Рада приняла законпроект Зеленского об "инвестнянях"
11:21
Комитет Рады не поддержал Витренко на должность министра энергетики - нардеп
11:13
Рада приняла законопроект о снижении НДС для агросектора до 14%
11:10
Киев приближается к отметке в 100 тысяч случаев COVID-19
11:09
"Мировая" между Витренко и "Нафтогазом": экс-директор получит гособлигаций на 4 миллиона долларов
11:09
Рада ввела штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок
11:05
Курс валют на 17 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
Все новости...