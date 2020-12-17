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Комитет Рады поддержал Романа Лещенко на голову МинАПК

Четверг, 17 декабря 2020, 09:56
Комитет Рады поддержал Романа Лещенко на голову МинАПК

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Источник: Верховная Рада по результатам заседания комитета

Дословно: "Комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению главы Верховной Рады рассмотрел и поддержал представление премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины".

Предыстория:

  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам.
  • 10 июня 2020 года Кабинет министров назначил Романа Лещенко главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
  • На этом посту Лещенко заявлял, что более 5 миллионов гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность путем бесплатной приватизации за годы независимости.
  • 9 декабря 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что с ноября главу Госгеокадастра Романа Лещенко пытались подкупить.

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Темы: Кабинет министровВерховная РадаМинагрополитики
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