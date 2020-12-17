Комитет Рады поддержал Романа Лещенко на голову МинАПК

Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Источник: Верховная Рада по результатам заседания комитета

Дословно: "Комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению главы Верховной Рады рассмотрел и поддержал представление премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины".

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