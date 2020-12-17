Комитет Рады поддержал Романа Лещенко на голову МинАПК
Четверг, 17 декабря 2020, 09:56
Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.
Источник: Верховная Рада по результатам заседания комитета
Дословно: "Комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению главы Верховной Рады рассмотрел и поддержал представление премьер-министра о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины".
Предыстория:
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам.
- 10 июня 2020 года Кабинет министров назначил Романа Лещенко главой Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
- На этом посту Лещенко заявлял, что более 5 миллионов гектаров земель в Украине были незаконно выведены в частную собственность путем бесплатной приватизации за годы независимости.
- 9 декабря 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что с ноября главу Госгеокадастра Романа Лещенко пытались подкупить.