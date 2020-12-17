Путін обіцяє більше підтримки Донбасу і дражнить Зеленського "мужністю"
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія буде збільшувати підтримку окупованих територій Донбасу, а відносини з Україною можливі лише після поступок із боку Києва.
Джерело: Путін на щорічній пресконференції у відповідь на запитання про перспективи врегулювання ситуації на Донбасі та відносини з Україною
Пряма мова: "Що стосується перспектив розвитку відносин між Росією і Україною – це в значній мірі залежить від української влади.
Адже практично всі попередні глави держав, які приходили, і чинний – Володимир Олександрович Зеленський – приходили з гаслом припинення конфлікту в Донбасі, з гаслом об'єднання країни і, в кінцевому підсумку, вибудовування відносин із Росією. Але нічого не виходить.
Тому що вони коли приходять до влади, спираються на більшість народу, виборців, а коли потрапляють у владу, вже починають трохи коливатися і постійно озиратися на крайні націоналістичні сили. Бракує, мені здається, політичної мужності. І процес завмирає. Так само відбувається приблизно і зараз".
Деталі: Путін зазначив, що рік тому у Парижі на зустрічі в "нормандському форматі" домовилися про припинення бойових дій – і це дотримується, що вже "велике досягнення", також відбувся обмін утримуваними особами.
Але, додав Путін, "нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери, нічого по суті не зроблено в плані політичного врегулювання".
За словами президента РФ, у Києві заявляють, що не збираються виконувати Мінські угоди і ставлять питання про їх перегляд, але "в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться – потрібно з повагою ставитися і до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу".
Путін висловив упевненість, що "врегулювання неминуче, рано чи пізно це станеться – питання в тому, коли". Він повторив, що це залежить від української влади.
Також Путін запевнив, що "Росія як підтримувала Донбас, так і буде підтримувати, ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу".
За його словами, "це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань", і не тільки по гуманітарній лінії, а й "по лінії прямої співпраці".
Передісторія:
- Росія на початку 2014 року окупувала Крим та розв'язала збройний конфлікт на сході України, підтримуючи проросійських сепаратистів Донбасу політично, військово, фінансово, але заперечуючи свою безпосередню причетність до війни. Себе Росія називає лише посередником між Україною та ОРДЛО, визнаючи так звані "ДНР" та "ЛНР" республіками, на противагу Україні та країнам Заходу.
- Російський президент Володимир Путін в останні роки президентства Петра Порошенка демонстративно не йшов із ним на контакт, але після зміни влади в Україні пішов назустріч Володимиру Зеленському: відбувся великий обмін політв’язнями, відбулася зустріч "нормандської четвірки" у Парижі і ще деякі рухи – але згодом прогрес зупинився.
- Українська сторона прагла нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, НІмеччина, Франція) до кінця 2020 року, але її не хочуть у Кремлі Також загальмувалися переговори Тристоронньої контаткної групи (Україна, Росія та ОБСЄ).