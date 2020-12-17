Путін обіцяє більше підтримки Донбасу і дражнить Зеленського "мужністю"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія буде збільшувати підтримку окупованих територій Донбасу, а відносини з Україною можливі лише після поступок із боку Києва.

Джерело: Путін на щорічній пресконференції у відповідь на запитання про перспективи врегулювання ситуації на Донбасі та відносини з Україною

Пряма мова: "Що стосується перспектив розвитку відносин між Росією і Україною – це в значній мірі залежить від української влади.

Адже практично всі попередні глави держав, які приходили, і чинний – Володимир Олександрович Зеленський – приходили з гаслом припинення конфлікту в Донбасі, з гаслом об'єднання країни і, в кінцевому підсумку, вибудовування відносин із Росією. Але нічого не виходить.

Тому що вони коли приходять до влади, спираються на більшість народу, виборців, а коли потрапляють у владу, вже починають трохи коливатися і постійно озиратися на крайні націоналістичні сили. Бракує, мені здається, політичної мужності. І процес завмирає. Так само відбувається приблизно і зараз".

Деталі: Путін зазначив, що рік тому у Парижі на зустрічі в "нормандському форматі" домовилися про припинення бойових дій – і це дотримується, що вже "велике досягнення", також відбувся обмін утримуваними особами.

Але, додав Путін, "нічого не розблоковано з точки зору економіки і соціальної сфери, нічого по суті не зроблено в плані політичного врегулювання".

За словами президента РФ, у Києві заявляють, що не збираються виконувати Мінські угоди і ставлять питання про їх перегляд, але "в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться – потрібно з повагою ставитися і до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу".

Путін висловив упевненість, що "врегулювання неминуче, рано чи пізно це станеться – питання в тому, коли". Він повторив, що це залежить від української влади.

Також Путін запевнив, що "Росія як підтримувала Донбас, так і буде підтримувати, ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу".

За його словами, "це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань", і не тільки по гуманітарній лінії, а й "по лінії прямої співпраці".

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