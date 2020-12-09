"Нема за що зачепитися": Пєсков придумав, чому Путін не йде на "нормандську" зустріч

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "важка" ситуація з виконанням паризьких домовленостей щодо Донбасу не дає країнам "нормандського формату" рухатися вперед.

Джерело: Пєсков журналістам про перспективи нової зустрічі лідерів "четвірки", російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Є, безумовно, розуміння глав держав, що треба рухатися вперед. Глави держав усвідомлюють, що є причиною для такого простою. Причиною є, як ми всі знаємо, невиконання тих паризьких домовленостей (які були прийняті на зустрічі лідерів рік тому – ред.). Зустріч заради зустрічі не потрібна нікому.

Підготовкою займаються помічники. Їм все-таки потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися. А тут у нас немає субстанції. Субстанцією може бути лише виконання паризьких домовленостей. У цьому плані ситуація важка".

Деталі: Пєсков додав, що у нещодавній телефонній розмові президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель "вирішили активізувати роботу на експертному рівні, на рівні помічників, щоб намацувати якісь шляхи для знаходження розв'язки з цієї ситуації".

Пєсков не відповів на запитання про перспективи зустрічі помічників лідерів країн "нормандського формату", зазначивши, що "помічники самі узгодять свої дати".

Цьому передувало: Українська сторона прагла нової зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2020 року. У річницю попередньої зустрічі, 9 грудня, джерело з оточення кремлівського куратора українського напрямку Дмитра Козака заявило, що найближчим часом такого саміту не буде, але Козак часто спілкується з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та колегами з Німеччини і Франції.

9 грудня 2019 року у Парижі лідери "нормандської четвірки" мали тривалу зустріч та узгодили комюніке. Зокрема, сторони домовилися про обмін "всіх на всіх" до кінця року. Також Україна і РФ розблокували перемовини щодо транзиту газу.

Тоді ж у Єлисейському палаці відбулася двостороння зустріч президентів України та РФ. Менш як пів години Зеленський і Путін говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном. Щодо кордону вони не домовилися, але погодили новий обмін утримуваними особами.

Зеленський заявив, що йому цього замало, він хотів би вирішити більше проблем у "нормандському форматі".

Чому це важливо: Ключові кроки щодо вирішення конфлікту на сході України ухвалювалися саме лідерами країн "нормандського формату": України, Росії, Німеччини та Франції.

Російський президент Володимир Путін в останні роки президентства Петра Порошенка демонстративно не йшов із ним на контакт, але після зміни влади в Україні пішов назустріч Володимиру Зеленському: відбувся великий обмін політв’язнями, відбулася зустріч "нормандської четвірки" у Парижі і ще деякі рухи – але згодом прогрес зупинився.

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