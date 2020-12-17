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Путин обещает больше поддержки Донбассу и дразнит Зеленского "мужеством" 

Четверг, 17 декабря 2020, 12:46
Twitter РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет увеличивать поддержку оккупированных территорий Донбасса, а отношения с Украиной возможны лишь после уступок со стороны Киева. 

Источник: Путин на ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос о перспективах урегулирования ситуации на Донбассе и отношений с Украиной 

Прямая речь: "Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной – это в значительной степени зависит от украинских властей. 

Ведь практически все предыдущие главы государств, которые приходили, и действующий – Владимир Александрович Зеленский – приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, с лозунгом объединения страны и, в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается.

Потому что они когда приходят к власти, опираются на большинство народа, избирателей, а когда попадают во власть, уже начинают немного колебаться и постоянно оглядываться на крайние националистические силы. Не хватает, мне кажется, политического мужества. И процесс замирает. Так же происходит примерно и сейчас".

Детали: Путин отметил, что год назад в Париже на встрече в "нормандском формате" договорились о прекращении боевых действий – и это соблюдается, что уже "большое достижение", также произошел обмен удерживаемыми лицами.

Но, добавил Путин, "ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего по сути не сделано в плане политического урегулирования".

По словам президента РФ, в Киеве заявляют, что не собираются выполнять Минские соглашения и ставят вопрос об их пересмотре, но "в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся – нужно с уважением относится и к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса". 

Путин выразил уверенность, что "урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет – вопрос в том, когда". Он повторил, что это зависит от украинских властей.

Также Путин заверил, что "Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса".

По его словам, "это касается и поддержания производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов", и не только по гуманитарной линии, но и "по линии прямого сотрудничества". 

Алена Рощенко, УП
Темы: ДонбассПутинРосcияЗеленскийМинские соглашения


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